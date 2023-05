La reforma laboral entendida desde una perspectiva de género, ¿ambiciosa o insuficiente?

Madrid, 13 ene. 22. AmecoPress.- El pasado 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-ley en el cual figura el acuerdo alcanzado entre Gobierno, Centrales Sindicales y Patronales acerca de la reforma laboral. Esta, que entró en vigor el día 31 de diciembre, justo antes de finalizar el año, recoge diferentes cambios relacionados principalmente con la contratación, la subcontratación, las medidas de flexibilidad interna y la negociación colectiva. A pesar de haber sido calificada desde numerosos frentes como un proyecto muy ambicioso, que según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "pasa página a la precariedad laboral en España”, desde muchos otros sectores esta reforma se considera insuficiente, y claramente deja de lado muchas medidas necesarias para asegurar unas condiciones de trabajo dignas para todos y todas.

Desde una perspectiva de género, es importante analizar cómo esta reforma afecta de forma concreta a las mujeres trabajadoras: en qué aspectos ha supuesto un avance y qué otros elementos se han quedado por el camino. Desde CCOO destacaban cinco aspectos clave por los que esta reforma suponía un avance en derechos para las mujeres trabajadoras. Entre ellos figura el poner coto a la temporalidad, al argumentar que esta afecta mayormente a las mujeres siendo en 2020 la tasa de temporalidad para las mujeres del 25,7%, mientras que en los hombres se situó en el 22,6%. Por otro lado se incluye la eliminación del contrato por obra y servicio, impulsando en su lugar la figura del contrato fijo-discontinuo con el que se espera lograr una mayor seguridad y estabilidad, así como una transformación de esos sectores en los que se hacía uso de ese contrato y que contaban con una importante presencia femenina.

Carolina Vidal, la Secretaria Confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO afirma, en conversación con AmecoPress, que la valoración de esta nueva normativa es positiva en su conjunto y que, además, supone un gran avance en lo relacionado a la defensa de los derechos con perspectiva de genero. “La parte más precarizada del mercado laboral la soportan las mujeres, y entendemos que este cambio normativo lo que hace es luchar contra esa precariedad”, afirma. Poniendo como ejemplo el recorte de la contratación temporal, la prioridad del convenio sectorial como convenio de referencia -al menos en lo referido a los salarios- y el impacto de esta medida en las subcontratas, CCOO entiende esta reforma supone una importante ruptura con esa senda de la precariedad que existía hasta el momento y que beneficia claramente a las mujeres. A pesar de reconocer que “quedan muchas cosas por hacer en todo lo que tiene que ver con la conciliación y los cuidados, que lastran completamente las relaciones laborales de las mujeres”, Carolina Vidal entiende que esta reforma laboral ataca las raíces de la precariedad que, hasta ahora, tiene nombre y cara de mujer.

Sin embargo esta visión no es compartida por todos los sectores, y un ejemplo de ello es el colectivo de las camareras de piso. Para Ángela Muñoz, de la asociación Las Kellys Madrid, esta medida es un pequeño paso pero deja por el camino las numerosas reivindicaciones que su colectivo lleva haciendo desde 2012, año en que se organizaron. Una de estas reivindicaciones es la de que no se pueda externalizar el trabajo estructural, dado que esto supone, según asegura Muñoz, una cesión ilegal de trabajadores. “Cuando nos externalizan es el hotel quien nos marca, y no la empresa que nos contrata. El hotel es el que decide quien va, quien no va, cuándo, qué turnos y si no les gustas, no vuelves.”

En relación a la prioridad del convenio sectorial por encima del convenio de empresa, Ángela Muñoz concluye con que esto no ha supuesto un avance para Las Kellys: “Con esta reforma las empresas externas tienen que regirse por el convenio sectorial, pero para ellos el convenio sectorial es el de limpieza. Nosotras estamos reconocidas en el Acuerdo Marco en el ALEH y se nos contempla dentro de los departamentos que hay en un hotel. Sin embargo ahora en vez de aplicar el convenio de empresa se aplicará el convenio sectorial, pero el de limpieza. Esto significa que las condiciones que tenemos en el convenio de alojamiento y hospedaje o en el de hostelería no las vamos a recuperar. Vamos a seguir trabajando a destajo, con los hoteles externalizados y estando discriminadas.”

Desde su perspectiva, hablar de que esta reforma laboral cuenta con perspectiva de género es colocarse una medalla que no les pertenece, dado que, tal y como afirma, en el departamento de pisos al que Las Kellys pertenecen el 98% de la plantilla está feminizado y sin embargo su situación y condiciones no se han visto beneficiadas por esta nueva normativa.

Por su parte, Carolina Elias Espinoza, presidenta de Servicio Doméstico Activo (Sedoac), afirma de igual forma que a pesar de que esta reforma contempla aspectos importantes que suponen mejoras en general, en lo referido a trabajadoras del hogar no ha habido ninguna novedad. Esto se debe principalmente a que este sector pertenece a un sistema especial dentro del régimen general, el cual les deja fuera de prestaciones tan importantes como es la prestación por desempleo. “El primer paso necesario para mejorar nuestra situación sería eliminar este sistema especial, para que nosotras podamos estar dentro del régimen general y entonces sí vernos beneficiadas por esta reforma, así como lo están haciendo el resto de sectores. Seguimos lamentando que a las empleadas del hogar nos sigan dejando atrás.”

Para Carolina Elias esta reforma se ha quedado corta, y reclama que a pesar de que ha podido significar un avance, para colectivos como las limpiadoras del hogar no ha cambiado nada porque no se aborda el problema de fondo. Además, insiste en que desde el sector siguen esperando y exigiendo la ratificación del convenio 189 de la OIT, con el cual el Estado se vería obligado a reconocerles, entre otras cosas, la prestación por desempleo. Sin embargo, a pesar de que esta era una medida que el gobierno decía tener contemplada desde su comienzo, no se ha llevado a cabo. “Esto, junto con la nueva reforma, vienen a confirmar una vez más que las limpiadoras del hogar seguimos sin importar al Estado”.

