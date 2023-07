7000 mujeres celebran el comienzo de la revuelta feminista en Madrid

Un mes de actividades que desembocaran en la movilización del 8 de marzo

Madrid, 11 feb. 20. AmecoPress.- 7000 mujeres se “encadenaron” en Madrid el pasado sábado para celebrar el comienzo de la revuelta feminista. Las calles se tiñeron de morado anticipando la movilización del próximo 8 de marzo, Día internacional de las Mujeres. Tras dos años de multitudinarias manifestaciones y huelgas –laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados– en esta ocasión se opta por la descentralización y la construcción de proyectos y reivindicaciones diversas desde la base. Y eso, en un día “no da tiempo”.

Después de meses de debates en las distintas asambleas –en esta ocasión no ha habido encuentros estatales- cada lugar ha decidido si convocaba de nuevo la huelga o no. Y de momento, solo las feministas catalanas han decidido apostar por huelga laboral el 8 de marzo, que además este año cae en domingo. Gran parte de los territorios todavía no ha manifestado su postura y aun no se conocen todas las actividades previstas para celebrar el Día Internacional de las Mujeres.

En Madrid, el pasado 1 de febrero se celebró un encuentro de barrios y pueblos que tuvo como objetivo principal impulsar la visibilización del movimiento feminista autónomo más allá del centro de Madrid, y así extender las acciones a las calles y plazas de las zonas más periféricas: “Una de las claves es dar fuerza a las asambleas de los barrios y pueblos para coordinarnos en acciones y así visibilizar las demandas y las propuestas que planteamos en el argumentario que hemos estado elaborando a lo largo de estos dos años”, explicaba Yolanda Iglesias, integrante de la Comisión 8M.

El encuentro, que concretamente reunió a 38 asambleas y 150 mujeres, apostó por una revuelta feminista, como herramienta que permite movilizar y actuar más allá del mismo 8 de marzo, y decidió comenzar con la cadena humana que rodeó el centro de la capital un mes antes, el 8 de febrero, en la que se implicaron 7000 mujeres, fundamentalmente de Madrid, pero también llegadas de Sevilla, Valencia, Asturias, Toledo, Ciudad Real, Segovia, Albacete o Asturias.

La cadena se dividió en diez tramos temáticos, reflejo de las principales reivindicaciones de esta revuelta feminista: derecho a la vivienda, contra la precariedad laboral, por los derechos de las pensionistas y los de las trabajadoras del hogar, por los cuidados y por la educación feminista. La cadena incluyó también reivindicaciones ecofeministas, antirracistas y de las disidencias. En todos los tramos las feministas denunciaron los diferentes tipos de violencias a los que se enfrentan las mujeres y visibilizaron propuestas diversas de los movimientos feministas.

Desde la Comisión 8M explicaron que este año empiezan las actividades un mes antes del 8 de marzo, ya que pretenden “hacer visibles todos los ejes, todas las reivindicaciones, todas las problemáticas que nos afectan”. Su lema será “con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras”. Quieren “visibilizar toda la lucha feminista, amplia, diversa, global” y para eso “necesitamos más que un día, necesitamos un mes de revuelta feminista”.

Las acciones del mes de revuelta

Así, la cadena feminista daba el pistoletazo de salida al mes de revuelta. En toda España se convocarán distintas acciones que celebrarán el feminismo y lucharán por visibilizar las desigualdades entre los distintos colectivos. Las cuatro semanas que restan estarán marcadas por acciones centradas en cada uno de los ejes en los que se articula el argumentario del 8M: cuerpos, violencias, fronteras y economía.

Como paso previo a las manifestaciones que se convocarán en todas las ciudades el mismo 8 de marzo, todos los territorios organizarán encuentros, asambleas, talleres, llamamientos, actividades... eso facilitará la movilización.

Entre otras actividades, destaca la operación araña que se pondrá en marcha en la Comunidad de Madrid a partir del 22 de febrero. Un centenar de asambleas feministas de barrios y pueblos acudirán al centro de la ciudad en transporte público haciendo representaciones para denunciar la violencia que padecen las mujeres.

Además, el Teatro del Barrio acogerá la exposición de fotografía de un concurso sobre imágenes que simbolicen las violencias machistas mientras que el domingo 1 de marzo tendrá lugar la carrera feminista.

La Comisión 8M es un espacio de encuentro del movimiento feminista, es decir, un espacio unitario, que trabaja sobre los consensos del movimiento feminista.

Foto: AmecoPress

Estado español – Movimiento feminista – Feminismo – 8M. 11 feb. 20. AmecoPress